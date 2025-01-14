بيان "حماس" بخصوص وقف إطلاق النار

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، أن اتفاق وقف إطلاق النار هو ثمرة "الصمود الأسطوري" للشعب الفلسطيني و"مقاومته الباسلة" في قطاع غزة، على مدار أكثر من 15 شهرا.

وأضافت الحركة، في بيان، أن اتفاق وقف العدوان على غزة "إنجاز لشعبنا ومقاومتنا وأمتنا وأحرار العالم، وهو محطَّة فاصلة من محطات الصراع مع العدو، على طريق تحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة".

يأتي هذا الاتفاق –حسب "حماس"- انطلاقا من "مسؤوليتنا تجاه شعبنا الصابر المرابط في قطاع غزة العزة، بوقف العدوان الصهيوني عليه، ووضع حدٍ لشلال الدم والمجازر وحرب الإبادة التي يتعرض لها".

وأعربت الحركة في الأخير عن تقديرها وشكرها لكل "المواقف المشرفة الرسمية والشعبية التي تضامنت مع غزة، ووقفت مع الشعب الفلسطيني، وساهمت في فضح الاحتلال ووقف العدوان، عربيا وإسلاميا ودوليا"، كما قدمت الشكر للوسطاء الذين "بذلوا جهداً كبيراً للوصول إلى هذا الاتفاق، وخاصة قطر ومصر".