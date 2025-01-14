مخرجات زيارة وفد "سوناطراك" إلى النيجر

توجت زيارة وفد "سوناطراك" إلى نيامي، بعد أسبوع من العمل المكثف والنقاشات المعمقة مع الجانب النيجري، بالتوقيع أمس على محضر اجتماع بين شركتي "سوناطراك" و"سونيداب" النيجرية، إلى جانب ممثلين عن الوزارة النيجرية للنفط.

وحسب بيان الشركة العمومية، اليوم الأربعاء "تقرر في خضم هذا الاجتماع، الذي حضره وزير النفط النيجري، صحابي عومارو، وسفير الجزائر بنيامي أحمد سعدي، إنشاء لجنتين فرعيتين تعنى بمرافقة النيجر في إطلاق مشروع إنجاز مصفاة ومجمع بتروكيماوي في مدينة دوسو النيجرية".

وتم في فحوى هذا المحضر – حسب البيان- "إنشاء لجنة فرعية للتكرير والبتروكيمياء ولجنة فرعية أخرى لتسيير المشاريع وإبرام الصفقات والإطار القانوني. حيث تمثل هذه المساعدة التقنية التي ستقدمها سوناطراك للطرف النيجري خطوة هامة نحو تطوير قطاع النفط والبتروكيمياء في النيجر".

وخلال كلمته بهذه المناسبة، شدد ممثل سوناطراك عيّاش رمضان، مدير قسم استغلال التكرير على مستوى نشاط التكرير والبتروكيمياء على "أهمية تخصيص فريق عمل للمشروع والذي سيتم تكوينه نظرياً بالمعهد الجزائري للبترول التابع لسوناطراك، كما سيعايش حالات واقعية لتسيير المشاريع. كما أشار عيّاش إلى أهمية وضع إطار قانوني بهدف تحضير العقود".

من جهته، أشاد المدير العام لشركة "سونيداب"، العقيد علي سيبو حسن، بـ "التعاون الذي يتم تكريسه عبر هذه الخطوة لفائدة شركة سونيداب التي اعتبرها مديرها العام شركة فتية مقارنة مع الخبرة الطويلة لسوناطراك، إذ ينتظر من هذه الأخيرة أن تختصر الوقت اللازم لتحقيق أهداف المشروع، مؤكدا أن خبرتها ستسهم في تسريع تطوير القدرات المحلية".

من جانبه، عبّر وزير النفط النيجري، صحابي عومارو، عن "شكره للجزائر وخبراء سوناطراك على نوعية النقاشات، كما أشاد بالتعاون الوثيق بين البلدين. وأضاف أن الدعم التقني الذي ستقدمه سوناطراك سوف يساهم في تذليل الصعاب وتجنبها، خاصة وأن المشروع لا زال في مرحلة الانطلاق، وخص بالذكر المرافقة التي سيقوم بها الطرف الجزائري لتدريب فريق خاص بالمشروع على مستوى المعهد الجزائري للبترول وتكوينه في مجال إبرام العقود. وفي شق آخر، أعلن الوزير أن سوناطراك ستساعد بلده في تطوير المحتوى المحلي في حدود النسيج الاقتصادي للنيجر في هذا المجال".

وحسب البيان "يعد الدعم التقني لسوناطراك في إطلاق هذا المشروع خطوة في سبيل تعزيز التعاون بين الجزائر والنيجر، من خلال المساهمة في تطوير قطاع الطاقة والبتروكيمياء، كما سيضع خبرة سوناطراك في خدمة القطاع على مستوى القارة الإفريقية".