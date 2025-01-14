الرئيس الإيفواري يستقبل مبعوث رئيس الجمهورية

أستقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الأربعاء، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من طرف رئيس دولة كوت ديفوار، الحسن درامان واتارا، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وشكل اللقاء - يضيف ذات البيان- فرصه لاستعراض مختلف أبعاد علاقات التعاون التي تجمع البلدين وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أعلى وأوسع بما يتماشى مع تطلعات رئيسي البلدين.

وسلم وزير الصحة رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى نظيره الإيفواري، وفق ما كشف البيان.

وقد تم الاتفاق خلال ذات اللقاء على "إعادة تفعيل اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون الجزائري -الإيفواري مع العمل على دعم وتكثيف التعاون في مجالات الطاقة، الفلاحة، التكوين والموارد المائية بالإضافة إلى ميادين أخرى خاصة وأن دولة كوت ديفوار تعتبر أحد أهم الفاعلين في القارة الإفريقية".