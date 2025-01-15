"ترانسافيا" تطلق خطين جديدن نحو الجزائر الصيف المقبل

أعلنت "ترانسافيا للطيران"، الشركة الفرعية منخفضة التكلفة التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خطين جديدن نحو مدينتين جزائريتين، انطلاقا من مدينة مرسيليا الفرنسية، خلال موسم الصيف المقبل.

وحسب ما أفاد به بيان للشركة تلقت "الخبر" نسخة عنه، فإن عرض الشركة الجديد يتعلق بديد يتعلق بإطلاق خطين نحو كل من مدينتي سطيف وعنابة، وذلك في إطار تعزيز نمو الشركة في السوق الجزائرية، وتلبية الطلب المتزايد للجالية الجزائرية خلال موسم الاصطياف.

وجاء في البيان على لسان نائب المدير العام للتجارة والتسويق في الشركة، نيكولاس هينين: "نحن سعداء جدا لتعزيز عروض رحلاتنا، في الصيف المقبل، سنخدم ما لا يقل عن 19 وجهة ، بما في ذلك 6 وجهات جديدة"، يقول البيان مشيرا إلى فتح اربع خطوط دولية أخرى على غرار خطي مرسيليا – جربة بتونس، ومرسيليا – القاهرة بمصر.

ويضيف البيان: "الجزائر سوق نشهد فيه طلبا مستمرا، لذلك حرصنا على تقديم فرص سفر جديدة لعملائنا الراغبين في الانضمام إلى عائلاتهم لقضاء العطلة الصيفية".

وبالنسبة للخط الأول مرسيليا – عنابة، ستبرمج الشركة رحلتين اثنتين في الأسبوع، في يومي الثلاثاء والجمعة، بتكلفة 49 أورو لرحلة ذهاب، على أن تنطلق الرحلة الأولى بتاريخ 08 جويلية 2025، حسب ذات البيان.

وبالنسبة للخط الثاني مرسيليا – سطيف، خصصت الشركة رحلة واحدة أسبوعيا، في يوم الأربعاء، بتكلفة 49 أورو لرحلة ذهاب، على أن تنطلق الرحلة الأولى بتاريخ 09 جويلية 2025.

هذا ونوه البيان إلى أن اقتناء تذاكر الطيران الخاصة بالخطين الجديدن ستكون متاحة بداية من صبيحة اليوم الخميس، لفائدة جميع المسافرين الراغبين في الحجز.

وللإشارة، يتم تشغيل وكالة ترانسافيا في الجزائر، من قبل شريكها المحلي، فور ويند ترافل، "وسيكون ممكنا لزبائننا حجز تذاكر السفر عبر خطوطنا بالدينار الجزائري وهي بمثابة خطوة رئيسية جديدة في سياستنا" يضيف، مشيرا إلى استعداد الشركة لفتح مكتب تجاري لها، في مطار الجزائر الدولي، هواري بومدين، لتلبية احتياجات عملائها.