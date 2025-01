Gaza: les bombardements se poursuivent malgré l'annonce d'un cessez-le-feu

Les machines de guerre sionistes continuent de frapper la bande de Gaza, quelques heures après l'annonce d'un accord visant à mettre en place un cessez-le-feu et un échange de prisonniers entre l'armée d'occupation et le Hamas.

Des habitants et des responsables de Gaza ont documenté les frappes aériennes intensifiées de l'aviation de l'armée sioniste sur la bande de Gaza. Les secouristes ont rapporté que le bombardement violent mené par les forces de l'occupant a fait 32 martyrs dans la nuit de mercredi et ce matin, jeudi.

Des rapports médiatiques concordants provenant de la région ont indiqué que les frappes se sont poursuivies tôt jeudi matin, détruisant des maisons à Rafah, au sud de Gaza, à Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, ainsi qu’au nord de Gaza.

Les médias palestiniens ont également rapporté que l'occupation sioniste a tué plus de 100 Palestiniens dans des frappes aériennes sur Gaza depuis l'aube de mercredi.

L'agence de presse palestinienne "WAFA" a indiqué que les frappes sionistes ont tué 18 personnes et blessé d'autres dans des raids aériens sur des maisons proches de la Fédération des ingénieurs dans le quartier de Sheikh Radwan, à l'ouest de la ville de Gaza.

Le correspondant du site d'Al Jazeera a rapporté que 18 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, ont été tués et d'autres blessés dans une frappe qui a visé une maison près de la Fédération des ingénieurs dans la rue Al-Jala, au centre de Gaza.

Le même rapport a indiqué que 12 personnes ont été tuées et d'autres blessées dans un bombardement simultané ayant visé un secteur résidentiel du quartier de Sheikh Radwan, au nord-ouest de Gaza.

Les frappes aériennes ont également ciblé d'autres zones de la ville, où quatre personnes ont été tuées dans le quartier de Al-Daraj et une enfant dans le quartier de Al-Shujaiya.

Rappelons que le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères qatari, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a annoncé, mercredi soir, qu'un accord officiel de cessez-le-feu avait été conclu entre l'entité sioniste et le Hamas dans la bande de Gaza.

Le ministre qatari a déclaré lors d'une conférence de presse à Doha que "le Qatar, l'Égypte et les États-Unis sont heureux d'annoncer un accord sur Gaza qui entrera en vigueur dimanche prochain, le 19 janvier".

Il a ajouté qu’ "avec l'accord des deux parties en négociation, le travail se poursuit ce soir pour finaliser les aspects opérationnels. Je remercie nos partenaires en Égypte et aux États-Unis pour leurs efforts qui ont contribué à faire avancer les négociations".

De son côté, le Hamas a confirmé dans un communiqué hier soir que l'accord de cessez-le-feu était le fruit de "la résistance héroïque" du peuple palestinien et de sa "résistance vaillante" à Gaza pendant plus de 15 mois.

Le mouvement a ajouté que l'accord pour mettre fin aux agressions contre Gaza était un "acquis pour notre peuple, notre résistance, notre nation et les libres du monde", et représentait "un tournant dans le conflit avec l'ennemi, sur la voie de la réalisation des objectifs de notre peuple en matière de libération et de retour".