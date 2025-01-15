غليزان: تفكيك ورشة لتصنيع المعادن الثمينة

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان، من توقيف 03 أشخاص عن قضية إنشاء ورشة سرية غير مصرح بها لتصنيع وتأهيل المعادن الثمينة غير الخاضعة للرقابة ودون اعتماد.

وتعود وقائع القضية، حسب بيان مصالح الأمن صادر اليوم الخميس، إلى "الاستغلال الجيد للمعلومات الواردة إلى ذات الفرقة والتي تفيد بوجود شخص يستغل إحدى الورشات السرية غير المصرح بها لصناعة المعادن الثمينة غير الخاضعة للرقابة ومسكن أخر لتخزين المجوهرات الجاهزة قصد البيع".

وأضاف "بعد إعداد خطة عمل محكمة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، تم تفتيش الورشة والمسكن أين أسفرت العملية عن ضبط قرابة 03 كلغ من المعدن الأصفر بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يفوق 700 مليون سنتيم مع ضبط معدات وأدوات تستعمل في إعادة تأهيل المعادن الثمينة متمثلة في مضخة هوائية وصفحتي غاز البوتان وآلة خراطة يدوية وكذا قارورة غاز أكسجين خاصة بالتلحيم وآلة تشكيل المعادن وأخرى خاصة بقص المعادن يدويا وفرن خاص بتذويب المعادن وآلة تشكيل المعادن كهربائية وكمية من مسحوق البرادة".

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، عن قضية التهرب الضريبي باللجوء إلى أعمال تدليسية في إقرار الوعاء الضريبي، جنحة المشاركة في التهريب الضريبي باللجوء إلى أعمال تدليسية في إقرار الوعاء الضريبي.