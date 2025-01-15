وزير الدفاع السنغالي في الجزائر

حل، اليوم الخميس، بالجزائر، الجنرال بيرام ديوب، وزير القوات المسلحة لجمهورية السنغال الشقيقة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح البيان، أن وزير الخارجية، أحمد عطاف، استقبل وزير الدفاع السنغالي بصفته مبعوثا خاصا للرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، لدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأضاف البيان "شكل اللقاء فرصة لاستعراض علاقات التعاون التي تجمع بين الجزائر والسنغال وبحث آفاق تعزيزها تجسيدا للتوجيهات السامية لقيادتي البلدين. كما ناقش الوزيران المسائل المرتبطة بالاستحقاقات المرتقبة على الصعيد القاري".