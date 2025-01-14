سليماني يغادر بلوزداد ويوقع في هذا الفريق

ودع إسلام سليماني، أمس، زملائه في شباب بلوزداد معلنا بالمناسبة رحيله من الفريق بعد أن توصل لاتفاق مع نادي واسترلو البلجيكي من الدرجة الأولى.

وحل سليماني منتصف، اليوم الخميس، حسب مصدر عليم، ببلجيكا من أجل توقيع عقد انتقاله للفريق الذي يحتل المركز الـ 13 والذي يعول على خبرة الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري من أجل البقاء في بطولة الأضواء هو الذي يحتل حاليا المركز الـ 13 مع التذكير أن ابن عين البنيان سبق له وأن خاض تجربتين في بلجيكا مع كل من أندرلخت و ميشلين.

وسيلعب سليماني في فريقه الجديد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم كون عقده مع شباب بلوزداد يمتد لموسم إضافي وكان قد اتفق مع إدارة الشباب على منحه حرية الرحيل في "المركاتو" الشتوي الحالي في حال وصول عرض أوروبي مناسب وفي حال فشل الفريق في التأهل إلى الدور ربع نهائي من رابطة أبطال إفريقيا وهو ما حدث. شعيب كحول