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رياضة

سليماني يغادر بلوزداد ويوقع في هذا النادي

16 جانفي 2025 ()

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ودع إسلام سليماني، أمس، زملاءه في شباب بلوزداد معلنا بالمناسبة رحيله من النادي بعد أن توصل لاتفاق مع نادي واسترلو البلجيكي من الدرجة الأولى.

 وحل سليماني منتصف، اليوم الخميس، حسب مصدر عليم، ببلجيكا من أجل توقيع عقد انتقاله للنادي الذي يحتل المركز الـ 13 والذي يعول على خبرة الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري من أجل البقاء في بطولة الأضواء هو الذي يحتل حاليا المركز الـ 13 مع التذكير أن ابن عين البنيان سبق له وأن خاض تجربتين في بلجيكا مع كل من أندرلخت و ميشلين.

 وسيلعب سليماني في ناديه الجديد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم كون عقده مع شباب بلوزداد يمتد لموسم إضافي وكان قد اتفق مع إدارة الشباب على منحه حرية الرحيل في "المركاتو" الشتوي الحالي في حال وصول عرض أوروبي مناسب وفي حال فشل الفريق في التأهل إلى الدور ربع نهائي من رابطة أبطال إفريقيا وهو ما حدث. 

 

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