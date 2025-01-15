الرئيس تبون يتسلم رسالة من نظيره السنغالي

تسلم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رسالة من نظيره السنغالي باسيرو ديوماي فاي.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية: "استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد بيرام ديوب وزير القوات المسلحة لجمهورية السنغال، المبعوث الخاص للرئيس السنغالي، حاملا رسالة للسيد رئيس الجمهورية".

ووفق ذات البيان، حضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام.

وكان وزير القوات المسلحة لجمهورية السنغال، الجنرال بيرام ديوب، قد حل، اليوم الخميس، بالجزائر، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح البيان، أن وزير الخارجية، أحمد عطاف، استقبل وزير الدفاع السنغالي بصفته مبعوثا خاصا للرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، لدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.