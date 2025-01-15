وهران: تدشين أول معهد لعلم الإجرام في إفريقيا

أشرف، اليوم، وزير التعليم العالي، كمال بداري، بمعية والي وهران على تدشين معهد علم الاجرام بمجمع الدكتور سليم طالب بجامعة وهران 1 أحمد بن بلة.

يعد المعهد الأول على المستوى الوطني والعربي والإفريقي، ويضم حوالي 620 طالبا في السنة الأولى و120 طالبا ماستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية وماستر في علم الجريمة من مختلف ولايات الوطن، وهو يوفر عدة تخصصات على غرار الطب الشرعي وقانون الإجراءات الجزائية والبيولوجيا والجرائم السيبرانية والجرائم المالية وغيرها.

كما عاين الوفد مركز تطوير المقاولاتية والمكتبة المركزية لتدشين أول مكتبة رقمية 100 بالمئة، حيث كشف الوزير عن تعميم تجربة المكتبة الرقمية على المستوى الوطني، لتشمل جميع المكتبات الجامعية الوطنية قبل 30 مارس 2025.

ويأتي هذا المشروع في إطار مسعى الرقمنة الذي أقره رئيس الجمهورية، بهدف تحسين الوصول إلى الموارد العلمية وتعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم العالي.

في المحطة الثانية بمجمع الدكتور عبد المالك مرتاض ببلدية بئر الجير عاين الوزير مشروع منشأة الكيمياء الخضراء الذي ناضل من أجل إنشاءه الراحل البروفيسور بلبشير صاحب العديد من براءات الاختراع في مجال الكيمياء الخضراء.

وأكد الوزير على ألا تستخدم هذه المنشآت في البحث العلمي فقط بل أن يتم التفكير في كيفية استغلالها لتكون لها قيمة مضافة في الاقتصاد المحلي والوطني.