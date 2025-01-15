قافلة طبية متخصصة في جراحة الشلل الدماغي بالنعامة

أشرف صباح اليوم والي النعامة الوناس بوزقزة بمستشفى الإخوة رحماني بالمشرية على انطلاق فعاليات القافلة الطبية المتخصصة للمخيم الطبي الجراحي للتكفل بأطفال الشلل الدماغي.

هذه القافلة التي ستشتغل على مدار ثلاثة أيام يرافقها رئيس جمعية أمل الحياة لحماية أطفال الشلل الدماغي وتستهدف الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم .

للإشارة وصل عد المختصين المشاركين 25 طبيبا في جراحة الأطفال، جراحة السكوليوز العظام والمفاصل، جراحة المخ والأعصاب والجراحة العامة، فضلا عن العلاج الطبيعي والعلاج النفساني .

ومن المرتقب أن تمس العملية مائتي طفلا خلال الثلاثة أيام المبرمجة.

وفي كلمته الافتتاحية أمام الحاضرين والمنظمين ثمن الوالي المبادرة مبرزا فيها مرافقة السلطات العمومية من خلال التكفل بالرعاية الصحية، كما توجه بالتحية إلى كل المشاركين مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود التضامنية وإرساء وترسيخ قيم التكافل والتضامن المتأصلة في مجتمعنا.

أهالي المرضى استحسنوا من جهتهم هذه المبادرة وأشادوا بجهود كل المساهمين والمشاركين والمنظمين وخصوا بالذكر والي الولاية والأطباء ومدير الصحة وكل من مدير مستشفى شنافة ومدير مستشفى الإخوة رحماني .