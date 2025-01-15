ثلوج مرتقبة في عدة ولايات

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة اليوم الخميس، عن تساقط الثلوج على المرتفعات التي يتجاوز علوها 1000 الى 1100 متر بعدد من ولايات وسط وشرق البلاد، بداية من يوم غد الجمعة.

وتخص هذه النشرية، التي صنفت في مستوى يقظة "برتقالي"، ولايات أم البواقي، باتنة، خنشلة، وتبسة، حيث من المتوقع أن يتراوح سمك الثلوج ما بين 10 و20 سم، وذلك بداية من يوم غد الجمعة على الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثالثة صباحا من يوم السبت.

كما يرتقب تساقط الثلوج على ولايات تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس، بداية من يوم غد الجمعة بداية من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية الثالثة صباحا من يوم السبت، إذ من المتوقع أن يتراوح سمك الثلوج بين 10 و15 سم.