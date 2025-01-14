مشروع جزائري-إيطالي لزراعة قصب السكر والحبوب بالمنيعة

ينتظر تجسيد مشروع جزائري-إيطالي متخصص في زراعة قصب السكر ومختلف أصناف الحبوب على مساحة تقدر بحوالي 50 ألف هكتار ببلدية حاسي القارة (جنوب المنيعة)، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الخميس لدى مصالح الولاية.

وقد جرى استقبال القائمين على المشروع بمقر الولاية، حيث قدمت مديرية المصالح الفلاحية عرضا حول المساحة المتوفرة بالمنطقة، وكذا المؤهلات الفلاحية التي تتميز بها ولاية المنيعة، وفق ذات المصدر.

ويأتي هذا المشروع في إطار التسهيلات الممنوحة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ضمن الرواق الأخضر المخصص للاستثمارات الفلاحية الكبرى، مثلما أوضح مدير المصالح الفلاحية، مصباح يوسف، في حديث له للوكالة

وأبدى أصحاب المشروع إعجابهم بالمؤهلات التي تتوفر عليها ولاية المنيعة من مياه جوفية عذبة وتربة خصبة ملائمة لمختلف أنواع الزراعات الإستراتيجية.

ويذكر أن ولاية المنيعة تشهد منحى تصاعديا في الاستثمارات الأجنبية بمجال الزراعات الإستراتيجية، وذلك بفضل القانون الجديد المتعلق بالاستثمار، والذي يتضمن عدة حوافز وضمانات للمستثمرين الأجانب في الجزائر.