خصم نقاط من رصيد غالي معسكر واتحاد سوف بسبب الديون

قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة، اليوم الخميس، خصم نقطتين من رصيد غالي معسكر و نقطة واحدة من اتحاد سوف، الناشطين في بطولة الرابطة الثانية للهواة، بسبب عدم تسوية ديونهما إزاء الرابطة.

وأوضحت الهيئة الكروية " بأنه حسب الوضعية الأخيرة التي نشرت على الموقع الرسمي لرابطة الهواة بتاريخ 31 ديسمبر الماضي، فإن ديون غالي معسكر تقدر ب: 1.530.000.00 دينار كغرامات مجتمعة إلى غاية نهاية شهر نوفمبر 2024 و

5.000.000.00 دينار لحساب البروتوكول الممضي مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) الموسم الماضي".

وحسب نفس المصدر، سجل اتحاد الوادي من جهته، مبلغ 770.000.00 دينار كديون وغرامات سابقة قبل نوفمبر 2024.

وعقب هذا القرار, يحتل اتحاد سوف المركز ال 16 و الأخير لمجموعة "وسط-شرق" بمجموع 8 نقاط، بينما يتراجع غالي معسكر الي المركز العاشر برصيد 18 نقطة بالنسبة لمجموعة "وسط-غرب".

للتذكير، نشرت رابطة الهواة بتاريخ 31 ديسمبر 2024 , وضعية غرامات الأندية التي أعلنت عنها لجنة الانضباط و الديون المترتبة والمسجلة في البروتوكول الموقع عليه الموسم الماضي بين الأندية و الفاف.

و ختم بيان رابطة الهواة "بأنها تعاملت مع منشور الفاف رقم 29 بتاريخ 29 سبتمبر 2024، التي طالبت كل الرابطات بخصم نقاط لصنف اكابر الاندية التي لم تسو وضعيتها المالية".

من جهة أخرى, تمت برمجة الجولة الـ 16 للرابطة الثانية (هواة) ليومي 24 و 25

يناير حسبما أعلنت عنه الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة.

فيما يلي الترتيب الجديد لبطولة الرابطة الثانية لمجوعتي "وسط-شرق" ووسط-غرب" بعد قرار الرابطة:

مجموعة وسط-شرق:

الترتيب ن ل

1. مستقبل الرويسات 35 15

2. اتحاد الحراش 30 15

3. اتحاد عنابة 28 15

4. اتحاد خميس الخشنة 25 15

5. مولودية قسنطينة 23 15

6. جمعية الخروب 22 15

7. نجم التلاغمة 20 15

8 .شباب باتنة 19 15

--. هلال شلغوم العيد 19 15

-- مولودية باتنة 19 15

11. اتحاد الشاوية 18 15

12.اتحاد ورقلة 17 15

--. شبيبة جيجل 17 15

14. شباب برج منايل 16 15

15. اولمبي المقرن 10 15

16. اتحاد سوف 8 15

مجموعة وسط-غرب:

الترتيب نقاط لعب

1. نجم بن عكنون 35 15

2. رائد القبة 30 15

3. جمعية وهران 23 15

4. شبيبة تيارت 23 15

--. شبيبة الأبيار 23 15

6 . نصر حسين داي 22 15

7. اتحاد بشار جديد 20 15

--. وداد مستغانم 20 15

9. مولودية سعيدة 19 15

10. غالي معسكر 18 15

11 . صفاء الخميس 17 15

--. شباب تيموشنت 17 15

-- أمل الأربعاء 17 15

14. نجم القليعة 15 15

15. مستقبل واد سلي 13 15

16. شباب المشرية 7 15