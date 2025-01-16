تيبازة: الإطاحة بعصابة أحياء أثارت الرعب وسط مواطني الدواودة

أطاح عناصر الأمن الحضري الخامس ببلدية الدواودة في تيبازة بعصابة أحياء تثير الرعب وسط مواطني البلدية، وأوقفوا 3 أشخاص حجزوا لديهم أسلحة بيضاء خطيرة كانت تستعمل في الاعتداء على المارة.

أفادت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية تيبازة، اليوم الخميس، بالإطاحة بأفراد عصابة خطيرة تعتدي على المواطنين ببلدية الدواودة باستعمال أسلحة بيضاء، وأشارت إلى أنه في إطار مكافحة مختلف الجرائم لاسيما منها ما تعلق بتلك الماسة بالسكينة العامة، تمكن عناصر الأمن الحضري الخامس الدواودة من الإطاحة بعصابة أحياء تثير الرعب وسط الساكنة.

وأشار ذات المصدر أن العملية جاءت بعد تلقي شكوى مفادها وجود مجموعة من الأشخاص تعتدي على المارة بواسطة أسلحة بيضاء وبنادق صيد بحرية، لتباشر التحريات التي أفضت إلى توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم، ضبطت لديهم أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام، تتمثل في بندقيتي( 02) صيد بحري، ثلاث (03) سكاكين وساطور (1) وكذا قارورة غاز مسيل للدموع.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة عن قضية تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجناية الحرق العمدي لملك الغير متبوع بالاعتداء بالأسلحة البيضاء، مع حمل أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.