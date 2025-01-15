دورة تكوينية مجانية للتجار في التحول الرقمي

أطلقت مؤسسة "شباب الجزائر للتجارة" دورة تكوينية مجانية لفائدة التجار في مجال التجارة الالكترونية والتحول الرقمي.

وفي تصريح للرئيس المدير العام لمؤسسة شباب الجزائر للتجارة أحمد العمري، فإن الدورة التي نظمت بالحميز الجزائر العاصمة، مفتوحة لجميع الراغبين في ولوج عالم التجارة الالكترونية على مستوى الوطن.

واضاف المتحدث ل"الخبر"، مضيفا أن "الهدف من هذه المبادرة هو الانتقال من البيع الكلاسيكي إلى الرقمي.

من جهته، كشف مؤسس شركة "تجارة ماركت" المختصة في التجارة الالكترونية والتسويق عبد المجيد مشروك، عن برمجة دورة تكوينية مجانية في مجال التجارة الالكترونية والتسويق الرقمي لمدة 05 أيام، وهو برنامج تكويني جاء بمناسبة افتتاح مؤسسة شباب الجزائر.