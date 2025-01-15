المالي جيدو خارج أسوار وفاق سطيف

فسخت إدارة وفاق سطيف عقد الوسط الهجومي المالي عبدو السلام جيدو بالتراضي بعد عام ونصف قضاه اللاعب مع "السطايفية"، حسب ما أعلن عنه النادي، اليوم، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك.

وكانت إدارة وفاق سطيف قد فسخت بالتراضي كذلك، أول أمس، عقد المهاجم عبد العالي حاجي الذي التحق بالفريق في فترة التحويلات الصيفية الماضية قادما من نجم بن عكنون، في انتظار الفصل في قضية المهاجم يوسف عويسي الذي تتّجه الإدارة لتسريحه بعد أن منعته من التدرب مع التشكيلة عقب التصرف السلبي الذي بدر منه، احتجاجا على عدم إشراكه في لقاء الكأس أمام مولودية العلمة في الدور الـ 32.

يحدث هذا في الوقت الذي استأنفت تشكيلة الفريق تدريباتها مجددا، عشية اليوم، بعد أن منح المدرب رضا بن دريس لاعبيه 5 أيام راحة بعد نهاية مباراة شباب جيجل لحساب الدور السادس عشر من منافسة كأس الجزائر التي حسم فيها "أبناء عين الفوارة" تأهلهم للدور المقبل، حيث يواجه الوفاق مضيفه آمال العلمة يوم السادس فيفري القادم.