أكد سفير المملكة المتحدة لبريطانيا وايرلندا الشمالية بالجزائر، جيمس روبرت ستيفان داونر، اليوم الخميس، أن الجزائر شريك رئيسي للمملكة المتحدة في إفريقيا.

وقال داونر في تصريح له عقب تقديم أوراق اعتماده الى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون: "نحن نعتبر الجزائر شريكا رئيسيا للمملكة المتحدة في إفريقيا"، مشيرا إلى أن حكومة بلاده "مستعدة للمضي قدما في تعزيز تعاونها مع الجزائر في جميع المجالات".

وأضاف أن العلاقات بين الجزائر والمملكة المتحدة "قوية وتستند الى روح الشراكة والاحترام المتبادل" وأن البلدين تجمعهما "روابط وثيقة في مجالات التجارة والدفاع والثقافة والتعليم"، كما أن بلاده "أدركت رغبة الجزائريين في استعمال اللغة الانجليزية كوسيلة للتعليم".

وبالمناسبة، أعرب السفير البريطاني عن رغبة بلاده في "تطوير شراكتها مع الجزائر في مجال تغير المناخ ومواجهة تحديات التحول في قطاع الطاقة"، الى جانب "تعزيز حركة الصناعة والخدمات بشكل أكبر لدعم النمو في كلا البلدين".

واستطرد قائلا: "نستطيع أن نفعل المزيد معا لرفع مختلف التحديات التي يواجهها العالم اليوم".

وفي ذات السياق، أبرز السفير "تعاون البلدين في مجلس الأمن الأممي، لا سيما مع تولي الجزائر رئاسة المجلس"، معربا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون بين الجانبين.

وأعرب الديبلوماسي البريطاني عن أمله في أن يتمكن خلال مهامه بالجزائر "التعرف على هذا البلد الفريد بتاريخه العريق وحيوية شبابه من خلال زيارة أكبر عدد ممكن من الولايات لاستكشاف جغرافية الجزائر وثقافتها وأطباقها المتنوعة".