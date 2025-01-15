مكتب نتنياهو يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى

أعلن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، مضيفا أن من المقرر عقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني في وقت لاحق من اليوم.

وقال المكتب في بيان "أبلِغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من جانب فريق التفاوض بأنه تم التوصل إلى اتفاقات للإفراج عن الرهائن".

وأضاف البيان أن من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني الجمعة للموافقة على الاتفاق.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن واشنطن تعتقد أن الاتفاق ماض في المسار الصحيح، مشيرا إلى أن من المتوقع التوصل إلى وقف إطلاق النار في الصراع المستمر منذ 15 شهرا “في أقرب وقت” في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية أمس الخميس "لا نرى شيئا يشير إلى أن الأمر سوف يخرج عن مساره في هذه المرحلة".

ويتكوف مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الدوحة مع وسطاء مصريين وقطريين للعمل على حل الخلاف.

وقال المسؤول الكبير في حركة حماس عزت الرشق إن الحركة لا تزال ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار.