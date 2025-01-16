الجزائر والسنغال تعملان على تعزيز العلاقات الثنائية

أكد وزير القوات المسلحة للجمهورية السنغالية، بيرام ديوب، أن الجزائر والسنغال أبدتا رغبتهما في العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في عديد المجالات.

وفي تصريح له عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء الخميس، أوضح ديوب، المبعوث الخاص للرئيس السنغالي، أنه "يحمل رسالة صداقة وأخوة إلى السيد رئيس الجمهورية، وكذا التهاني بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية لرئاسة الجمهورية".

وأردف يقول: "خلال اللقاء تطرقنا إلى الخطوط العريضة التي تميز العلاقات بين الجزائر والسنغال، واتفقنا على أنها علاقات ذات جودة عالية، كما أكدنا على ضرورة العمل سويا من أجل تحسينها وتطويرها وتنويعها، لاسيما في مجالات التربية وتكوين إطاراتنا والمحروقات"، مشيدا بالتجربة الجزائرية في هذا المجال.

وفي الختام، أوضح أن الجزائر والسنغال "بلدان يتمسكان كثيرا بمبدأ التضامن الدولي وبمسألة الاندماج الإفريقي، لهذا قررا التعاون مع بعضهما لتمكين كل المؤسسات الإفريقية من مرافقة دولها بغية تحقيق الأهداف المسطرة".