آخر الأخبار
إشتراك دخول
العالم

سجال بين بايدن وترامب بشأن غزة (فيديو)

17 جانفي 2025 ()
+ -

أثار، أمس الخميس، رد الرئيس الأمريكي، المنتهية عهدته، جو بايدن الساخر "هل هذه مزحة؟"، على سؤال صحفي حول دور ترامب في صفقة الأسرى في غزة، موجة انتقادات حادة من الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

 

 

ووصف ترامب تعليق بايدن بأنه "غير مهذب"، مؤكدا، في حديثه لبرنامج "دان بونجينو"، أن تدخله كان حاسما في إنجاح الصفقة. وقال: "كان من غير المهذب أن يقول بايدن إنه لم يفعل أي شيء.. إذا لم نتدخل، فلن يتم إطلاق سراح الرهائن أبدا".

وشدد ترامب على أن مشاركته في المفاوضات غيّرت مسار الصفقة بشكل جذري، مضيفا: "لولا تدخلنا، لن يرى الرهائن الحياة مرة أخرى على الأرجح".

 

 

وامتد السجال ليشمل انتقادات ترامب لإدارة بايدن في تعقيد المرحلة الانتقالية، متوعدا بإلغاء معظم قرارات الإدارة الحالية فور توليه السلطة، حتى لو تطلب ذلك اللجوء إلى المحاكم.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    اضطراب جوي قوي يجتاح 39 ولاية

    10738 قراءة
  • 3

    انحراف خطير للاتحاد العام للصحفيين العرب

    9096 قراءة
  • 4

    ابنة ضابط فرنسي تكشف جرائم والدها

    8703 قراءة
  • 5

    أمطار وثلوج على هذه الولايات

    8077 قراءة