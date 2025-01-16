سجال بين بايدن وترامب بشأن غزة (فيديو)

أثار، أمس الخميس، رد الرئيس الأمريكي، المنتهية عهدته، جو بايدن الساخر "هل هذه مزحة؟"، على سؤال صحفي حول دور ترامب في صفقة الأسرى في غزة، موجة انتقادات حادة من الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

To the people attempting to give Donald Trump credit for the ceasefire between Israel and Hamas, the United States only has ONE President at a time.



Or, as President Biden put it:

"Is that a joke?" pic.twitter.com/ifa0h0zn3c — Really American (@ReallyAmerican1) January 15, 2025

ووصف ترامب تعليق بايدن بأنه "غير مهذب"، مؤكدا، في حديثه لبرنامج "دان بونجينو"، أن تدخله كان حاسما في إنجاح الصفقة. وقال: "كان من غير المهذب أن يقول بايدن إنه لم يفعل أي شيء.. إذا لم نتدخل، فلن يتم إطلاق سراح الرهائن أبدا".

وشدد ترامب على أن مشاركته في المفاوضات غيّرت مسار الصفقة بشكل جذري، مضيفا: "لولا تدخلنا، لن يرى الرهائن الحياة مرة أخرى على الأرجح".

وامتد السجال ليشمل انتقادات ترامب لإدارة بايدن في تعقيد المرحلة الانتقالية، متوعدا بإلغاء معظم قرارات الإدارة الحالية فور توليه السلطة، حتى لو تطلب ذلك اللجوء إلى المحاكم.