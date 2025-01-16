الثلوج تعرقل حركة السير عبر هذه الطرق

نبهت مصالح الدرك الوطني، اليوم الجمعة، إلى أن التساقط الكثيف للثلوج وتشكل الجليد بعدة طرقات في عدد من الولايات، تسبب في عرقلة حركة المرور وتعطيلها.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، عبر صفحتها "طريقي"، على منصة "فايسبوك"، فقد حذرت من تشكل ضباب كثيف مع تراكم للثلوج بجانب الطريق الولائي رقم 172، في شطره الرابط بين منطقة عين الطين وبلدية إشمول بولاية باتنة.

كما نبهت مصالح الدرك الوطني إلى صعوبة السير بالطريق الوطني رقم 20، الرابط بين بلديتي أولاد إدريس وعين الزانة، وكذلك الطريق الوطني رقم 82، الرابط بين أولاد إدريس وبوحجار بولاية الطارف، بسبب تساقط الثلوج مع تشكل الجليد، مؤكدة تواجد أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد إدريس بالمكان، من أجل تنبيه مستعملي الطريق لتفادي خطر الانزلاق.

وبولاية برج بوعريريج، يتم تسجيل صعوبة في السير بالطريق الولائي رقم 42 الرابط بين بلديتي تقلعيت وغيلاسة، بسبب وجود الجليد مع تراكم الثلوج، في حين تتواجد عناصر الدرك في المكان، لتنبيه مستعملي الطريق وتقديم يد المساعدة للضرورة.

كما يشهد الطريق الوطني رقم 16، في شطره الرابط بين بلديتي الماء الأبيض وتبسة، بالمكان المسمى فج تنوكلة، تراكما للثلوج مع وجود ضباب كثيف يعيق الرؤية، فيما تتواجد وحدات الدرك ميدانيا لتنبيه ومساعدة مستخدمي الطريق.

ودعت ذات المصالح مستعملي الطريق، لتوخي الحيطة والحذر مع تجنب استعمال الفرامل قدر الإمكان لتجنب خطر الانزلاق.