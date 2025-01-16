بيان هام لحماس بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية، "حماس" أنه "تم فجر اليوم الجمعة حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضافت الحركة في بيان لها، أنها سعت "إلى صفقة تبادل وطنية من كافة فصائل وأبناء الشعب الفلسطيني"، مؤكدة أن "قوائم الأسرى المفرج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة ستنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل".

وجددت حركة حماس "التحية لشعبنا في قطاع غزة وصموده الذي كان له الفضل الأول بعد الله في إتمام هذه الصفقة.

وجاء ذلك عقب مزاعم من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن حماس تراجعت عن بعض تفاصيل الاتفاق، مما أدى إلى تأخير موافقة الحكومة الصهيونية عليه.