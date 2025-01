Gaza: l'occupation s'emploie à causer un maximum de destruction avant le cessez-le-feu

Ce vendredi matin, des dizaines de Palestiniens ont été tués et blessés suite à des frappes menées par les forces d'occupation sionistes sur plusieurs sites dispersés dans la bande de Gaza, malgré l'annonce du cessez-le-feu prévu pour entrer en vigueur dimanche prochain.

L'agence de presse palestinienne "WAFA" a rapporté que 9 Palestiniens ont été tués dans un bombardement sioniste visant une maison près de la station Sultan à Jabalia, au nord de Gaza.

Cinq autres Palestiniens ont été tués dans un bombardement visant une maison familiale dans la ville d'Abassan al-Jadida, à l'est de Khan Younis, au sud de Gaza. Deux jeunes hommes ont également été tués dans un bombardement ciblant une tente pour déplacés près du marché de Zahra, à l'ouest de la même ville. Au centre de Gaza, les forces d'occupation ont attaqué une tente familiale dans la rue de la cour à Gaza, tuant une personne.

L’occupation a engagé une course contre la montre pour tuer le pus de palestiniens possible avant le début du cessez-le-feu dimanche.

Depuis le 7 octobre 2023, les forces d'occupation poursuivent leur agression contre la bande de Gaza, faisant 46 788 martyrs et 110 453 blessés, tandis que des milliers de victimes restent sous les décombres et sur les routes, et les équipes de secours et d'urgence ne peuvent y accéder.