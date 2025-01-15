مدرب يونغ أفريكانز: "سنشعلها من الدقيقة الأولى حتى صافرة النهاية"

توعد مدرب يونغ أفريكانز فريق مولودية الجزائر، بمباراة نارية، عندما يلتقي الفريقان، غدا السبت (الساعة 14:00)، بملعب دار السلام، في مباراة فاصلة من أجل التأشيرة الثانية المؤهلة للدور ربع النهائي، من مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية.

وقال سيد راموفيتش، خلال المؤتمر الصحفي الذي جرى اليوم: "ستكون مباراة صعبة للغاية، وتتطلب جهدا كبيرا وطاقة هائلة من اللاعبين، إنها مباراة فيها الكثير من الضغوط، ولكنني أعتقد أن لاعبي فريقي قادرون على تحمل الضغط، سنشعل النار من الدقيقة الأولى إلى صافرة النهاية، حتى نحقق الفوز ونتأهل".

بالمقابل، عبّر مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحيى، عن ثقته بقدرة فريقه على تجاوز عقبة يونغ أفريكانز، مؤكدا على ضرورة استهداف الفوز بعيدا عن كل الحسابات الممكنة.

وقال المدرب التونسي، خلال المؤتمر الصحفي: "إمكانات فريق يونغ أفريكانز أقل من إمكانات مولودية الجزائر، لكن يستفيد من امتياز اللعب بملعبه وأمام جمهوره، لكننا سنقاتل من أجل الفوز والصعود إلى الدور ربع النهائي، ولدي ثقة كبيرة بقدرتنا على تحقيق هذا الهدف".

وعن سؤال بخصوص انعكاس الفوز المفاجئ الذي عاد به الفريق التنزاني، في مباراة الجولة الماضية أمام متصدر المجموعة، أكد بن يحيى أنه كان منطقيا، مشددا على أن استهتار فريقه في مباراة الذهاب أمام الهلال (فترة المدرب بومال) كانت وراء الوضع الحالي.. وتابع يقول: "لن يخيفنا فوز يانغ أفريكانز على الهلال، لأن النتيجة كانت متوقعة بالنسبة لنا قبل المباراة، وفوزهم كان طبيعيا، لأنهم لم يلعبوا باستهتار، كما فعلت المولودية مع الهلال في المباراة الأولى، التي فاز بها الهلال".

هذا وجب التذكير أن التعادل سيكون كافيا لفريق مولودية الجزائر لمرافقة الهلال السوداني للدور ربع النهائي من رابطة الأبطال الإفريقية