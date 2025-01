L'Algérie insiste sur la mise en œuvre l'Accord de paix au Soudan du Sud

La Secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des affaires africaines, Salma Bekhta Mansouri, a souligné l'importance de la mise en œuvre effective et complète de l'Accord de paix revitalisé comme un facteur clé pour parvenir à la stabilité et à la réconciliation nationale au Soudan du Sud, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié ce vendredi.

Les déclarations de la Secrétaire d'État ont été faites lors de sa participation aux travaux de la réunion de haut niveau de l'Union africaine sur le Soudan du Sud, qui s'est tenue dans la capitale, Juba, afin de suivre la mise en œuvre de l'Accord de paix revitalisé et de renforcer la coordination avec les partenaires régionaux et internationaux pour soutenir la stabilité de ce pays et atteindre la paix et le développement durable, selon le communiqué du ministère.

La réunion a également vu la participation de hauts représentants des organisations et partenaires principaux, y compris l'Autorité intergouvernementale sur le développement (IGAD), la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (UNMISS), et le Mécanisme conjoint de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de l'Accord de paix revitalisé (RJMEC), ainsi que des ambassadeurs des pays africains accrédités auprès du Soudan du Sud.

Dans ce cadre, les membres du C5 ont rencontré Riek Machar Teny, vice-président du Soudan du Sud, où les discussions ont porté sur les défis auxquels est confrontée la mise en œuvre de l'Accord de paix et la nécessité de renforcer la coopération entre les parties pour éliminer les obstacles, accélérer le processus de paix et garantir la sécurité et la stabilité du pays.