أمطار غزيرة على 10 ولايات

نبهت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، في نشرية خاصة من الدرجة الثالثة باللون الأحمر، إلى تساقط أمطار غزيرة على عدة ولايات.

وأوضح الديوان في نشرية خاصة، أن أمطارا غزيرة ستتساقط بكميات قد تتعدى 60 ملم محليا، بداية من الساعة السادسة من صباح يوم غد السبت، إلى غاية السادسة مساء، على ولايات: بومرداس، الجزائر العاصمة، البليدة وتيبازة.

وفي نشرية ثانية، أشار الديوان إلى تساقط أمطار غزيرة قد تتعدى 60 ملم محليا، على ولايات سكيكدة، بجاية، جيجل، الطارف، عنابة وڤالمة. وتمتد صلاحية التنبيه بداية من السادسة مساء، إلى غاية فجر يوم غد السبت.