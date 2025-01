Voici le coût de la reconstruction de Gaza

Le directeur général du département des droits de l'homme à l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) a déclaré que le coût de la reconstruction dans la bande de Gaza a dépassé les 120 milliards de dollars.

Dans une déclaration à des médias locaux, il a affirmé que les pertes humaines subies par le peuple palestinien après 16 mois d'agression sur la bande de Gaza sont irréparables. Plus de 47.000 martyrs et des dizaines de milliers de blessés, en plus des pertes matérielles estimées à 120 milliards de dollars. Environ 90 % des habitations à Gaza ont été détruites, que ce soit partiellement ou totalement. De plus, 16 hôpitaux sont complètement hors service et nécessitent une réhabilitation."

Le responsable palestinien a souligné que parmi les priorités essentielles pour Gaza, dès le lendemain de l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu prévu pour dimanche prochain, figurent l'approvisionnement en quantités adéquates de denrées alimentaires et d'eau potable, ainsi que la mise en place de centres d'hébergement pour les citoyens palestiniens dont les maisons ont été détruites. Plus de 300.000 habitations ont été démolies à Gaza.

Il a également insisté sur la situation humanitaire "catastrophique" dans la bande de Gaza et affirmé que la situation nécessite un approvisionnement massif en médicaments, qui ont fait défaut tout au long des 16 derniers mois. La construction d'hôpitaux de campagne, la distribution de tentes pour abriter les citoyens, et l'organisation du retour des élèves palestiniens à l'école, après une longue interruption, sont également des priorités urgentes.

Il convient de rappeler que le mouvement palestinien de résistance islamique "Hamas" et l’entité sioniste ont conclu, mercredi dernier, un accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers après une agression brutale de 16 mois contre Gaza.