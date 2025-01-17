مجلس الأمن يعقد جلسة بطلب من الجزائر

يعقد مجلس الأمن الدولي، بطلب من الجزائر وروسيا، يوم الخميس المقبل، اجتماعا حول وضع الأطفال في غزة جراء الجرائم الصهيونية الهمجية في الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من سنة.

وسيخصص هذا الاجتماع للوضع الذي يعيشه الأطفال في غزة، جراء الجرائم التي يقترفها الاحتلال الصهيوني خلال حرب الإبادة التي يشنها منذ أزيد من عام في قطاع غزة، والتي استشهد وأصيب إثرها عدد كبير منهم وعانوا ويلات النزوح بمسؤوليات تفوق أعمارهم، إلى جانب الدمار والخراب الذي أصبح مشهدا يوميا لهم.

ويواصل الاحتلال الصهيوني حرب الإبادة على غزة، التي خلفت حتى الآن 46876 شهيدا و110642 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة استشهد جراءها مئات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتترأس الجزائر خلال شهر جانفي الجاري مجلس الأمن الدولي.