أولى صفقات شبيبة القبائل

أعلن نادي شبيبة القبائل، مساء اليوم الجمعة، أولى صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية التي انطلقت يوم الخامس جانفي الحالي.

وكشفت إدارة النادي على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك" ضم اللاعب الفرانكو جزائري مهدي بوجمعة بعقد يمتد لموسمين ونصف.

ونشط صاحب الـ 26 سنة في عدة أندية فرنسية أبرزها نادي غانغان قبل أن يخوض تجربة في البطولتين التركية والمجرية ثم يحط الرجال في بلد والديه من بوابة أسود جرجرة.

ويسعى "الكناري" إلى تدعيم صفوفه من أجل المنافسة على مرتبة مشرفة في الرابطة المحترفة الأولى التي يحتل صدارتها مؤقتا برصيد 24 نقطة.