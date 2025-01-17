تلمسان: تفكيك شبكة دولية وحجز كمية معتبرة من الكوكايين

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود مختصة في استيراد المخدرات الصلبة وتبييض الأموال.

جاءت القضية على إثر معلومات وردت إلى ذات الفرقة مفادها وجود نشاط لجماعة إجرامية مختصة في استيراد المخدرات الصلبة كوكايين وتبييض الأموال على مستوى مدينة مغنية.

وبعد استغلال المعطيات تم مباشرة العمل الميداني الذي أسفر عن توقيف شخصين مشتبه فيهما وحجز كمية من المخدرات الصلبة كوكايين قدرت بـ 02 كلغ و300 غرام بالإضافة إلى حجز ثلاث مركبات سياحية فخمة ودراجة نارية ومبلغ مالي قدر بـ 300 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا عن قضية "جناية حيازة، شحن ونقل المخدرات قصد البيع بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة، جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية".