طرق مقطوعة في عدة ولايات (تحديث)

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة في قطع عدة طرق على مستوى عدة ولايات بوسط وشرق البلاد بسبب تراكم الثلوج وارتفاع منسوب مياه الأمطار، حسب تقرير حول وضعية الطرقات الذي كشفت عنه مساء اليوم الجمعة، إلى غاية الساعة العاشرة ليلا، مصالح الدرك الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن التساقط الكثيف للثلوج أدى إلى قطع الطرق التالية:

البويرة وتيزي وزو

- الطريق الوطني رقم 30 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولال بلدية الصحاريج.

- الطريق الوطني رقم 15 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة كول تيروردة بلدية أغبالو.

- الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

- الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان .

- الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو وبجاية ، بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إليلتن تيزي وزو.

ولاية سوق أهراس:

- الطريق الوطني رقم 82 الرابط ببين سوق أهراس والطارف، على مستوى مشتتي بوشهدة والسبعة ببلدية أولاد إدريس

- الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين سوق أهراس والحدود التونسية، على مستوى مشتة فج العمد ببلدية أولاد إدريس.

- الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين ولايتي سوق أهراس وقالمة، بالضبط على مستوى مشتة سطحة أولاد زعبوب ببلدية سدراتة - الطريق الولائي رقم 04 الرابط بين بلديتي مداوروش وتيفاش بالضبط على مستوى منطقتي فيض حدودة بلدية تيفاش ومشتة السطحة بلدية مداوروش.

ولاية تبسة:

- الطريق الوطني رقم 82 الرابط بين تبسة وسوق أهراس، تحديدا على مستوى فج قوراي ببلدية الكويف، ومشتة زيات بلدية عين الزرقاء.

- الطريق الوطني رقم 83 الرابط بين ولايتي تبسة وخنشلة بالضبط على مستوى فج القعقاع بلدية بئر مقدم.

ولاية قالمة:

- الطريق الولائي رقم 132 الرابط بين بلديتي عين العربي وقالمة.

- الطريق الولائي رقم 162 بمنطقة عين الصفراء ببلدية بن جراح.

ولاية خنشلة:

- الطريق الولائي رقم 172 الرابط بين ولايتي خنشلة وباتنة بالضبط على مستوى جيال شلية بلدية بوحمامة.

- الطريق الولائي رقم 03 الرابط بين ولايتي خنشلة وأم البواقي بالضبط على مستوى فج محمد بلدية عين الطويلة.

ولاية باتنة:

- الطريق الوطني رقم 31 الرابط بين ولايتي باتنة وبسكرة بالضبط على مستوى بلدية أريس.

- الطريق الولائي رقم 172 الرابط بين ولايتي باتنة وخنشلة بالضبط على مستوى تيزوقاغين بلدية إشمول.

وفي سياق ذي صلة، تسبب ارتفاع منسوب المياه في غلق طرق ولاية سكيكدة:

- الطريق الولائي رقم 12 الرابط بين بلديتي بن عزوز والمرسى بولاية سكيكدة، تحديدا على مستوى منطقة واد الجدري.

- الطريق الولائي رقم 18 الرابط بين بلديتي العربي بن مهيدي وفلفلة.

- الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي سكيكدة وعنابة بالضبط على مستوى واد القهدي بلدية بني بشير.

- الطريق الولائي رقم 08 الرابط بين ولايتي سكيكدة وعنابة بالضبط على مستوى بلدية المرسى .

- الطريق الولائي رقم 12 الرابط بين بلديتي العربي بن مهيدي وفلفلة بالضبط على مستوى بلدية العربي بن مهيدي.

- الطريق الولائي رقم 132 الرابط بين بلديتي القل وواد الزهور بالضبط على مستوى بلدية أولاد عطية ، بسبب إنجراف التربة.

ولاية عنابة:

- الطريق الولائي رقم 57 الرابط بالضبط على مستوى واد بشطوط بلدية شطايبي.

وإزاء هذه الوضعية الجوية، دعت قيادة الدرك الوطني مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر.