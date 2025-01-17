طرق مقطوعة في عدة ولايات

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة في قطع عدة طرق على مستوى عدة ولايات بوسط وشرق البلاد بسبب تراكم الثلوج وارتفاع منسوب مياه الأمطار، حسب تقرير حول وضعية الطرقات الذي كشفت عنه مساء اليوم الجمعة مصالح الدرك الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن التساقط الكثيف للثلوج أدى إلى قطع الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى كل من تيكجدة وأسول وكذا الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين هاتين الولايتين على مستوى فج تيروردة وكذا الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين تيزي وزو وبجاية على مستوى فج شلاطة.

من جهة أخرى، تم تسجيل قطع الطريق الوطني رقم 82 الرابط ببين سوق أهراس والطارف، على مستوى مشتتي بوشهدة والسبعة ببلدية أولاد إدريس والطريق الوطني رقم 20 الرابط بين سوق أهراس والحدود التونسية، على مستوى مشتة فج العمد ببلدية أولاد إدريس.

كما أدت الثلوج إلى غلق الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين ولايتي سوق أهراس وقالمة، بالضبط على مستوى مشتة سطحة أولاد زعبوب ببلدية سدراتة والطريق الولائي رقم 04 الرابط بين بلديتي مداوروش وتيفاش.

وسجلت ذات المصالح غلق الطريق الوطني رقم 82 الرابط بين تبسة وسوق أهراس، تحديدا على مستوى فج قوراي ببلدية الكويف.

وبولاية قالمة، تم تسجيل غلق الطريق الولائي رقم 132 الرابط بين بلديتي عين العربي وقالمة والطريق الولائي رقم 162 بمنطقة عين الصفراء ببلدية بن جراح.

وفي سياق ذي صلة، تسبب ارتفاع منسوب المياه في غلق الطريق الولائي رقم 12 الرابط بين بلديتي بن عزوز والمرسى بولاية سكيكدة، تحديدا على مستوى منطقة واد الجدري، وكذا الطريق الولائي رقم 18 الرابط بين بلديتي العربي بن مهيدي وفلفلة.

وإزاء هذه الوضعية الجوية، دعت قيادة الدرك الوطني مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر.