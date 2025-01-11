رحيل الفنان المصري فكري الصادق

توفي اليوم الفنان المصري القدير فكري صادق، عن عمر يناهز 80 عاما. وقد أعلن خبر الوفاة نجله، الفنان مراد فكري صادق، حيث كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله، والبقاء لله". وقد اشتهر الراحل بتقديم أدوار ثانوية في السينما، والدراما الطويلة.

وُلد فكري صادق يوم 5 ماي 1945 بمحافظة القاهرة، وتخرج في معهد الفنون المسرحية ليبدأ مسيرته الفنية في فترة السبعينيات، أين شارك في العديد من الأعمال بين السينما والمسرح والتلفزيون، منها فيلم "صور ممنوعة" في عام 1972 ومسرحية "أزواج بلا ماضي" الشهيرة في عام 1975 إلى جانب سمير غانم وجورج سيدهم. وتوالت أعماله بعد ذلك، ومن أبرزها "امرأتان ورجل"، و"زمن عماد الدين"، و "المرافعة".

كما تم تكريم فكري صادق عن مجمل أعماله بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى سبتمبر 2022. وقد شارك في أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والدراما، مع الزعيم عادل إمام، وسعيد صالح، وفاروق الفيشاوي، ويحيى الفخراني، وغيرهم من نجوم الفن.