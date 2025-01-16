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رياضة

جديد تقنية الفيديو

17 جانفي 2025 ()
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وصلت اليوم الجمعة الشاحنات الخمسة لتقنية الفيديو(VAR)، منها واحدة خاصة بالتعليم، والتي اقتنها الإتحادية الجزائرية لكرة القدم بفضل الدعم المالي للفيفا في إطار مشروع "فوروورد".

وتتواجد الشاحنات على مستوى ميناء سكيكدة، في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية والجمركية حتى يتم استالمها رسميا من طرف الفاف، وإدراجها لمباريات النصف الثاني من الموسم الكروي الجاري.

وكانت الفاف قد استأجرت شاحنتين لتقنية الفيديو لضمان انطلاق مباريات الموسم الجاري بتقنية ال_ (VAR) لتجسيد رئيس الإتحادية، وليد صادي، لوعده، حيث ينتهي عقد استئجار الشاحنتين في 31 جانفي 2025، حيث سيتم استكمال مباريات الموسم بشاحنات الفيدو الخاصة بالإتحادية، على أن يتم التعاقد مع مختصين لتدريب تكوين تقيين جزائريين على كيفية استخدام التقنية.

وفي السياق، تفكر الفاف في اقتناء، مستقبلا، كاميرات متطورة يمكن استعمالها ضمن تقنية مراجعة اللقطات عن طريق الفيديو دون الحاجة إلى شاحنات التي سيتم مستقبلا استغلالها خاصة في المباريات التي ينقلها التلفزيون الجزائري والتي تتطلب تقنية (HD)، فيما يمكن استعمال، مستقبلا، الكاميرات الحديثة التي يتم وضعها بالملاعب خلال المباريات، لمراجعة اللقطات عن طريق الفيديو حتى وإن كانت المباريات غير منقولة على المباشر.

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