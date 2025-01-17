أمطار غزيرة تجتاح هذه الولايات

توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، استمرار تساقط أمطار غزيرة على عدة ولايات من الوطن.

وأوضحت نشرية خاصة التي صنفت في مستوى يقظة باللون "الأحمر"، أن ولايات: بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف، عين الدفلى، البليدة، المدية، البويرة، مستغانم ووهران، ستشهد استمرار تساقط أمطار غزيرة مصحوبة محليا بحبات من البرد، تتراوح كمياتها ما بين 50 و70 ملم، وقد تصل أو تتجاوز 90 ملم محليا، إلى غاية السادسة من صباح يوم غد الأحد.

فيما ستعرف - وفق نشرية خاصة أخرى - ولايات: سكيكدة، جيجل، بجاية، ميلة، وسطيف، استمرار تساقط أمطار غزيرة تتراوح ما بين 40 و60 ملم، وقد تصل أو تتجاوز محليا 80 ملم، وذلك إلى غاية السادسة من مساء اليوم.

ومن المرتقب استمرار تساقط أمطار غزيرة، تتعدى 30 ملم، على ولايات: الطارف، عنابة، قسنطينة، ڤالمة وسوق أهراس، برج بوعريريج، تيسمسيلت، غليزان، معسكر، تبسة، أم البواقي وخنشلة، وذلك إلى غاية الثالثة بعد الزوال.

وأفاد تنبيه نشر عبر الموقع الإلكتروني، لذات المصالح، بأن ولايات: تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، الأغواط والنعامة، ستعرف تساقط ثلوج يتراوح سمكها ما بين 5 و10 سم، وذلك بداية من صباح اليوم، إلى غاية صباح غد الأحد.

وأضافت المصالح ذاتها، في تنبيه، أن ولايات: الجلفة، الأغواط، البيض والنعامة، ستشهد انخفاضا قياسيا لدراجات الحرارة، تتراوح ما بين صفر ودرجتين تحت الصفر، وذلك طيلة نهار اليوم السبت، إلى غاية يوم غد الأحد.