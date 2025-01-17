موعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 8:30 بتوقيت القدس (06:30 بتوقيت غرينتش) من صباح يوم غد الأحد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ماجد الأنصاري، على منصة "إكس": "بناء على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء، سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الساعة 8:30 من صباح يوم الأحد بالتوقيت المحلي في غزة". وأوصت الوزارة بضرورة "أخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية".

وقد أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، صباح اليوم، بدء انتشار أجهزتها في محافظات القطاع مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ غدا الأحد.