حادث مرور مروع بتمنراست

توفي 9 أشخاص، مساء يوم أمس الجمعة، في حادث مرور مروع، بولاية تمنراست، وفق ما أفادت به مصالح الحماية المدنية لذات الولاية.

ووفق بيان لذات المصالح، صدر اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي على الـ"فيسبوك"، فإن "أفراد الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسيلت في تمنراست تدخلت، عشية أمس، على الساعة 15 و55د إثر حادث مرور مميت، متمثل في اصطدام سيارة نفعية بشاحنة بالطريق الوطني رقم 55 أ، على بعد 260 كلم باتجاه ولاية برج باجي مختار".

وأسفر الحادث عن وفاة 9 أشخاص مجهولي الهوية في عين المكان، فيما أصيب 5 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم وتحويلهم إلى عيادة سيلت، كما تم نقل جثث المتوفين إلى ذات العيادة، تضيف ذات المصالح.