آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

ثلوج كثيفة على 16 ولاية

18 جانفي 2025 ()
+ -

كشف الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، عن تساقط ثلوج كثيفة في 16 ولاية، بدءاً من اليوم وإلى غاية فجر غد الأحد.

وأفادت نشرية خاصة لذات المصالح، بأن الولايات التي ستشهد تساقط الثلوج، والتي يتراوح سمكها من بين 10 و15 سم، هي: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيسمسيلت، تيارت، الجلفة، الأغواط والبيض، وذلك بداية من منتصف نهار اليوم، إلى غاية الثالثة من فجر يوم غد الأحد.

ومن المرتقب أيضا، استمرار تساقط ثلوج كثيفة، يتراوح سمكها ما بين 5 و10 سم، على ولايات: تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، تيزي وزو، البويرة والنعامة، إلى غاية صباح غد الأحد.

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    الدرك الوطني يحذر (فيديو)

    6382 قراءة
  • 3

    وزير الخارجية الفرنسي يجدد رغبته في زيارة الجزائر

    6092 قراءة
  • 4

    الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة

    5767 قراءة
  • 5

    اليمين المتطرف الفرنسي ينفخ القصة الصغرى للتغطية على الأزمة الكبرى

    5449 قراءة