ثلوج كثيفة على 16 ولاية

كشف الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، عن تساقط ثلوج كثيفة في 16 ولاية، بدءاً من اليوم وإلى غاية فجر غد الأحد.

وأفادت نشرية خاصة لذات المصالح، بأن الولايات التي ستشهد تساقط الثلوج، والتي يتراوح سمكها من بين 10 و15 سم، هي: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيسمسيلت، تيارت، الجلفة، الأغواط والبيض، وذلك بداية من منتصف نهار اليوم، إلى غاية الثالثة من فجر يوم غد الأحد.

ومن المرتقب أيضا، استمرار تساقط ثلوج كثيفة، يتراوح سمكها ما بين 5 و10 سم، على ولايات: تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، تيزي وزو، البويرة والنعامة، إلى غاية صباح غد الأحد.