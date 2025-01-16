تحديد تواريخ الجمعيات العامة للرابطات

تنطلق عملية تجديد رابطات كرة القدم المختلفة، يوم 20 جانفي الجاري، من خلال عقد جمعياتها العامة العادية، تمهيدا لعقد الجمعيات العامة الانتخابية في ظرف أسبوعين.

وستكون البداية، صبيحة 20 جانفي الجاري، مع انعقاد الجمعية العامة لرابطة الهواة، والتي يشرف على تسييرها، منذ 10 نوفمبر 2023، عضو المكتب الفدرالي، أحمد خرشي، وهذا بعد قرار سحب الثقة من رئيسها السابق، علي مالك.

ويبدو خرشي الذي تنازل، وقتها، عن رئاسة اللجنة الفدرالية للتحكيم، لأجل تسيير رابطة الهواة، في طريق مفتوح لتولي منصب الرئيس "الشرعي"، بعد الانتخابات المقررة في 5 فيفري المقبل. وسيكون الموعد مساء 20 جانفي دائما مع انعقاد الجمعية العامة العادية لرابطة ما بين الجهات، التي يرأسها "شكليا" نور الدين بولفعات، منذ شهر ماي الماضي، بعد أن تم تحديد صلاحياته من طرف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي.

وعن هوية خليفة بولفعات في الانتخابات، التي ستجري في أجل لا يتجاوز أسبوعين عن تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، تصب كل التكهنات في صالح عضو المكتب الفدرالي، رضوان نقادي، الذي يعرف البيت جيدا، كونه وصل إلى مبنى دالي براهيم عن طريق هذه الرابطة، ومنصبه الحالي يمنحه، على غرار خرشي، وأيضا مسلوق، فرصا أكبر أمام أي منافس محتمل.

وفي اليوم الموالي، 21 جانفي، ستنعقد بمقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بدالي براهيم، الجمعية العامة العادية لرابطة كرة القدم المحترفة، والتي يدير أمورها نائب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمسير السابق لنجم بن عكنون، أمين مسلوق، منذ تاريخ 3 أكتوبر 2023، وسحب الثقة من رئيس رابطة كرة القدم المحترفة، عبد الكريم مدوار.

وكان أمين مسلوق قد أعلن، شهر سبتمبر الماضي، خلال حديث له مع الإذاعة الوطنية، عن نيته الترشح ودخول انتخابات الرابطة، تجاوبا، على حد قوله، مع طلب رؤساء الأندية المحترفة في مواصلة العمل الذي باشره على رأس هذه الهيئة، رغم بعض العراقيل التي واجهته، ولعل أهمها الصعوبات التي وجدها في ضبط رزنامة البطولة، وتراكم المباريات المتأخرة.

ومن غير المستبعد أن يكون مسلوق مرشحا وحيدا خلال الانتخابات المقبلة، خاصة وأنه، وفي ظل عدم تفعيل قانون منع ازدواجية المناصب، سيدخل الانتخابات بامتياز منصبه الحالي المؤثر في "الفاف".

هذا وستنعقد في الفترة ذاتها (20 و21 جانفي)، الجمعيات العامة للرابطات الأقل أهمية، وهي رابطة كرة القدم النسوية وكرة القدم داخل القاعات وكرة القدم الشاطئية والألعاب الإلكترونية.