تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى

يدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الصهيوني والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حيز التنفيذ، صباح يوم غد الأحد، بعد 470 يوما من إبادة جماعية في قطاع غزة.

وكشفت "شبكة قدس"، الفلسطينية، اليوم السبت، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أنه سيتم الإفراج عن 296 أسيرا محكوما بالمؤبد مدى الحياة، ضمن المرحلة الأولى بصفقة التبادل. وأضافت ذات المصادر للشبكة، أنه سيتم الإفراج عن 127 أسيرا محكوما بالمؤبد من حركة فتح، و123 أسيرا محكوما بالمؤبد من حركة حماس، كما سيتم الإفراج عن 36 أسيرا محكوما بالمؤبد من حركة الجهاد الإسلامي، و7 أسرى محكومين بالمؤبد من الجبهة الشعبية، بالإضافة إلى 3 أسرى محكومين بالمؤبد من الجبهة الديمقراطية.

ووفق مصدر "شبكة قدس"، فإنه سيتم إبعاد 236 أسيرا إلى خارج فلسطين، بينهم 47 أسيرا من صفقة شاليط، و89 أسيرا من قطاع غزة لن يتم إبعادهم، ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

وذكر المصدر أنه سيتم الإفراج عن 86 أسيرا من قطاع غزة من أصل 189 أسيرا من غزة، كانوا معتقلين قبل 7 أكتوبر، ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل. وقالت إنه سيتم الإفراج عن 150 أسيرا محكوما بالمؤبد، و100 أسير من ذوي الأحكام العالية، مقابل الأسيرات المجندات الصهيونيات.

فيما سيتم الإفراج عن 135 أسيرا من ذوي الأحكام العالية، و15 أسيرا من المحكوم عليهم بالمؤبد، مقابل الأسرى المرضى وكبار السن الصهاينة.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم الإفراج عن 110 أسيرا من المحكوم عليهم بالمؤبد، مقابل الأسرى الـ9 الصهاينة. كما سيتم الإفراج عن 60 أسيرا من ذوي الأحكام العالية، و1000 أسير من قطاع غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر، مقابل الإفراج عن الأسيرين الصهيونيين هشام السيد ومنغيستو.

وفي السياق، نشرت إذاعة الجيش الصهيوني، صباح اليوم السبت، تفاصيل أقرتها حكومة الاحتلال الليلة الماضية بخصوص الاتفاق لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى الصهاينة في قطاع غزة.

وذكرت الإذاعة العبرية أنه "سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في سجون مصلحة السجون الصهيونية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة كانوا قد اعتُقلوا خلال العمليات البرية، ويحتجزهم جيش الاحتلال الصهيوني، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر". وأضافت أنه سيتم إطلاق سراح عدد من الأسرى يوميا بناء على جدول زمني محدد، وبما يتناسب مع عدد الأشخاص الذين سيُفرج عنهم في اليوم نفسه.