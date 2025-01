De fortes chutes de neige sur 16 wilayas

L'Office National de la Météorologie a annoncé, ce samedi, d'importantes chutes de neige dans 16 wilayas, à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'aube de demain, dimanche.

Selon un bulletin météorologique spécial, les wilayas concernées par des chutes de neige d'une épaisseur variant entre 10 et 15 cm sont Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Tissemsilt, Tiaret, Djelfa, Laghouat et El Bayadh, à partir de ce midi jusqu'à demain à 3 heures du matin.

Il est également prévu que des chutes de neige, d'une épaisseur de 5 à 10 cm, persistent dans les wilayas de Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Batna, Tizi Ouzou, Bouira et Naâma, jusqu'à demain matin.