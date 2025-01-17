انتعاش السياحة الصحراوية

كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، اليوم السبت، أن عدد الأجانب الذين زاروا مناطق الجنوب منذ بداية موسم السياحة الصحراوية شهر أكتوبر الماضي، قارب 23 ألف سائح، داعية إلى وضع مقاربة جديدة لتشجيع الاستثمار والترويج لهذا النوع من السياحة.

ولدى إشرافها على لقاء حول "موسم السياحة الصحراوية 2024-2025"، حضره مدراء السياحة وشركاء القطاع، أكدت مداحي أن ولايات الجنوب التي تزخر بكنوز طبيعية استثنائية، "استقطبت بين أكتوبر الماضي وجانفي الجاري ما لا يقل عن 22.700 سائح أجنبي و86.000 محلي"، مبرزة جهود الدولة من أجل تطوير هذا الصنف من السياحة على جميع الأصعدة لجعلها وجهة إقليمية بامتياز.

كما ثمنت بالمناسبة ذاتها، جهود إطارات القطاع بهذه الولايات، مصالح الأمن وكل المتعاملين والسكان المحليين "الذين ساهموا في تقديم صورة أصيلة للزوار والسياح منذ بداية موسم السياحة الصحراوية المنظم في الفترة الممتدة بين أكتوبر وماي من كل سنة".

ولكونها "الوجهة المفضلة للسياح الأجانب وباعتبارها العمود الفقري للاستراتيجية السياحية الوطنية لما لها من أثر على التنمية المحلية وعلى الاقتصاد الوطني عموما"، أكدت الوزيرة "أهمية الارتقاء بهذا الصنف من السياحة عبر اتخاذ جملة من التدابير على المدى القصير لتدارك النقائص المسجلة سواء فيما يتعلق بالمرافق الفندقية، تكوين المورد البشري والترويج لمناطق الجنوب التي تمتلك مقومات سياحية مميزة".

وأشارت في هذا الصدد إلى ضرورة "تجسيد مقاربة تشمل توسيع المنشآت الفندقية وتعزيز الحظيرة بالشراكة مع القطاع الخاص، مع الحرص على الحفاظ على الطابع المعماري والبيئي للمنطقة".

وتم خلال اللقاء تقديم عروض من قبل مسؤولين في القطاع حول واقع السياحة في الولايات الجنوبية الـ 24، منها ما تعلق بالحظيرة الفندقية والمشاريع المسجلة وكذا بانشغالات المستثمرين الخواص بالإضافة الى عرض حول الحرف والصناعات التقليدية.