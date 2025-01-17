عملية بطولية في قلب تل أبيب

أفادت وسائل إعلام في فلسطين المحتلة، اليوم السبت، بمقتل صهيوني وإصابة آخرين في عملية طعن بتل أبيب، في ظل ورود معلومات عن استشهاد المنفذ.

وأوضحت هيئة البث الصهيونية أن منفذ عملية الطعن في تل أبيب هو صلاح يحيى من طولكرم بالضفة الغربية، مشيرة إلى أن حادث إطلاق النار جرى في شارع ليفونتين في تل أبيب.

وقالت القناة الـ 14 العبرية إن منفذ الهجوم طعن شخصا، قبل أن يقتله مسلح كان مارا في المكان.

وباركت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية الطعن في تل أبيب. وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تزامن هذه العملية مع "انتصار الشعب الفلسطيني ومقاومته وعقد صفقة مشرفة لتبادل الأسرى يبعث رسالة قوية أن نبض الضفة لن يهدأ"، وفق وصفها، بإشارة إلى وقف إطلاق النار الذي يدخل حيز التنفيذ صباح غد الأحد.

من جانبها، باركت حركة الجهاد الإسلامي العملية، وقالت "إنها تأتي كرد طبيعي على جرائم الاحتلال"، كما تمثل "تمسك أبناء الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال بكل الوسائل والسبل"، وفق بيانها.