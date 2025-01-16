بيان هام للمديرية العامة للضرائب

أعلنت المديرية العامة للضرائب في بيان لها، اليوم السبت، عن تمديد أجل اكتتاب التصريح النهائي للضريبة الجزافية الوحيدة لسنة 2024 إلى غاية 30 جانفي الجاري.

وجاء في البيان "تنهي المديرية العامة للضرائب إلى علم جميع المكلفين الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة أنه تم تمديد أجل اكتتاب التصريح للضريبة الجزافية الوحيدة (سلسلة ج 12 مكرر) لرقم الأعمال والمداخيل المهنية، إلى غاية 30 جانفي 2025، من أجل السماح بالوفاء بالالتزامات الجبائية في أحسن الظروف".

وفي هذ الصدد، ذكرت بأنها تضع تحت تصرف كل المكلفين بوابتين رقميتين، وهما "جبايتك" و"مساهمتك"، تسمح بالوفاء بالالتزامات الجبائية عبر الأنترنت وذلك 24سا/24 و7 أيام/7.

كما يمكن للمعنيين الراغبين في المزيد من المعلومات الاطلاع على فترة الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب، يضيف البيان.