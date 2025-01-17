قتيل وعشرة جرحى في حادث مرور بالنعامة

تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية بجنين_بورزڨ جنوبي النعامة مدعومة بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بمغرار عشية هذا اليوم في حدود السّاعة 16 سا و 29 دقيقة لأجل حادث مرور مُميت تمثل في اصطدام بين سيارة أجرة و سيارة سياحية. بالطريق الوطني رقم 06 على بعد حوالي 05 كلم من الوحدة اتجاه ولاية بشار. أسفر هذا الحادث عن وفاة شخص بعين المكان من جنس ذكر يبلغ من العمر 30 سنة، تمّ تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف بالعين الصفراء. وإصابة عشرة أشخاص آخرين بجروح متعددة وفي حالة صدمة تتراوح أعمارهم بين 04 سنوات و55 سنة تم إسعافهم وإجلاؤهم إلى القطاع الصحي بجنين بورزڨ. فيما تم تسجيل خسائر مادية معتبرة للسيارتين.