"الطاسيلي" للطيران ترد

أوضحت شركة "الطاسيلي" للطيران، أنها "تلتزم بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وغير متعودة على التعليق على المسارات القضائية الجارية، وذلك ردا على اتهامات واستفسارات بخصوص امتناعها عن تنفيذ أحكام قضائية، وجهها لها النائب أحمد ربحي في سؤال كتابي، ونقلتها "الخبر"، في موضوع منشور بتاريخ 10 جانفي الجاري.

وأضافت الشركة في ردها على الموضوع، أن موقفها يجسد "الامتثال لمبدأ سيادة القانون، الذي يضمن لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في المطالبة بحقوقه أمام المحاكم دون تدخل أو ضغط من أي طرف".

كما ذكرت المؤسسة بأن "احترام مبدأ أخلاقيات الصحافة يقتضي استشارة الشركة قبل نشر أي مقال، لإبداء رأيها ووجهة نظرها حول هذا الموضوع"، مبدية بأنها تظل "وفية لقيمها المتمثلة في النزاهة والشفافية والمسؤولية تجاه شركائها وعملائها والجمهور بشكل عام".