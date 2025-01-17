وهران: توقيف مدبري رحلات "الحرڤة"

وضعت شرطة وهران، ممثلة في المقاطعة الأولى للشرطة القضائية، حدا لنشاط شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين وتنظيم رحلات الإبحار السري.

وأسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص، من بينهم مدبرو هذه الرحلات.

وأفاد بيان لذات الهيئة، اليوم الأحد، بأنه "في إطار مكافحة الجريمة بشتى أشكالها، لاسيما ظاهرة الهجرة السرية عبر البحر على المستوى المحلي، تمكن عناصر المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، من الإطاحة بأفراد شبكة ينشط أفرادها ضمن شبكة إجرامية لتهريب المهاجرين، والتحضير لرحلات الإبحار السري (الهجرة غير الشرعية) أسفرت عن توقيف 4 أشخاص من بينهم مدبرو هذه الرحلات".

وأضاف البيان: "عملية التوقيف جاءت بعد المعلومات المحصل عليها ميدانيا من قبل ذات العناصر، والتي مفادها قيام أفراد الشبكة بالإعداد وتحضير لرحلات الإبحار السري، مقابل مبالغ مالية معتبرة، بعد تكثيف التحريات الميدانية والتقنية وتتبع وترصد نشاطهم الإجرامي، وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، أسفرت العملية عن توقيفهم، وحجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 21 مليون سنتيم، وآخر بالعملة الأجنبية قدره 260 أورو".

وتم تحرير إجراء قضائي ضد أفراد الشبكة، موضوعه جناية تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، تدبير الخروج من التراب الوطني بطريقة غير مشروعة لشخص أو عدة أشخاص، قصد الحصول على منفعة مالية مباشرة لشخص أو عدة اشخاص، قدموا بموجبه أمام العدالة.



