البحث عن شخص مفقود بالبليدة

تواصل مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، عملية البحث عن شخص مفقود ببلدية شفة بولاية البليدة.

وحسب بيان لذات الهيئة، صادر اليوم، فقد "تدخلت وحدة قطاع الحماية المدنية بالشفة، في حدود الساعة الخامسة و17 دقيقة، من ليلة أمس، على مستوى وادي قرية سيدي عيسى، بلدية شفة في دائرة موزاية، من أجل البحث عن شخص مفقود بعد رؤيته من طرف المواطنين يحاول العبور عبر الوادي".

وأضاف البيان أن "عملية البحث تدخلت فيها كل من الوحدة الرئيسية، فرقة الإنقاذ والتدخل في الأماكن الوعرة، فرقة الغطاسين، وحدات الحماية المدنية لشفة، موزاية، وادي العلايڤ، العفرون، وادي جر، أولاد يعيش وبني مراد. وتم إعادة مباشرة البحث منذ الساعة السابعة صباحا، والعملية تمت بقيادة رئيس الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية البليدة، والعملية لا تزال متواصلة".



